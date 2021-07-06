Ретейлеры не успевают выполнить указ Собянина о прививках

«Запись на вакцинацию растянулась до августа, а количество доступных вакцин заметно сокращается», — передает «Коммерсант» жалобы производителей.
В связи с чем ассоциация «Русбренд» предложила мэру Москвы Сергею Собянину продлить с 15 июля до 15 августа срок проведения вакцинации 60% персонала. В PepsiCo тоже признают, что существуют сложности с соблюдением сроков вакцинации персонала. Там добавили, что мэрия могла бы организовать выездные бригады на крупные промышленные объекты. Пока что процент вакцинированных в ряде компаний потребительского сектора не превышает 17%.