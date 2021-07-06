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Ретейлеры не успевают выполнить указ Собянина о прививках

Ura.Ru
1 час назад
Продуктовые ритейлеры не успевают вакцинировать 50% сотрудников первым компонентом до 15 июля. Об этом заявили участника рынка.
Ретейлеры не успевают выполнить указ Собянина о прививках
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RUЕкатерина Сычкова © URA.RU
«Запись на вакцинацию растянулась до августа, а количество доступных вакцин заметно сокращается», — передает «Коммерсант» жалобы производителей.
В связи с чем ассоциация «Русбренд» предложила мэру Москвы Сергею Собянину продлить с 15 июля до 15 августа срок проведения вакцинации 60% персонала. В PepsiCo тоже признают, что существуют сложности с соблюдением сроков вакцинации персонала. Там добавили, что мэрия могла бы организовать выездные бригады на крупные промышленные объекты. Пока что процент вакцинированных в ряде компаний потребительского сектора не превышает 17%.
Ранее субъекты РФ, в том числе Москва, начали вводить обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных категорий граждан. Власти Московской области отметили необходимость охватить прививкой не менее 60% работников, пишет RT. Аналогичное решение приняли Кемеровская, Мурманская, Сахалинская, Тамбовская и другие области.
Социология,Общество,Сергей Собянин,Правительство московской области,
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