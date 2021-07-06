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Исследование показало, кто в российских семьях зарабатывает больше

Газета.Ru
10 минут назад
Почти половина российских мужчин зарабатывает заметно больше своих жен, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование Россельхозбанка.
Кто в российских семьях зарабатывает больше
Фото: DepositphotosDepositphotos
"Что касается заработка, то, по словам 46% участников опроса, в их семьях уровень дохода между супругами отличается более чем на треть. Примерно одинаково с мужем/женой зарабатывают 38% респондентов", - сообщили авторы исследования.
По данным банковских аналитиков, больше половины участников опроса (52%) не имеют семейных накоплений на "черный день". Общий для семьи финансовый резерв есть у 40% опрошенных, а 7,4% россиян отделяют собственные накопления от накоплений супругов.
Исследование проводилось в прошлом месяце, в нем участвовало около тысячи россиян в возрасте от 18 до 65 из всех регионов страны. Ранее россияне рассказали, что их бесит на работе.
Социология,Общество,Россельхозбанк,РИА Новости,
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