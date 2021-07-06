Кто в российских семьях зарабатывает больше

По данным банковских аналитиков, больше половины участников опроса (52%) не имеют семейных накоплений на "черный день". Общий для семьи финансовый резерв есть у 40% опрошенных, а 7,4% россиян отделяют собственные накопления от накоплений супругов.

Исследование проводилось в прошлом месяце, в нем участвовало около тысячи россиян в возрасте от 18 до 65 из всех регионов страны. Ранее россияне рассказали, что их бесит на работе.