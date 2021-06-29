Коллективная иммунизация даст возможность отменить ограничения

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Александр Сергеев отметил, что впервые президиум обратился к людям с призывом сделать вакцинацию 28 мая.

— Июнь показал, насколько важным и актуальным было то обращение. Началась третья волна коронавируса. И нам кажется важным еще раз обратиться к этому документу, — сказал Сергеев.

По его словам, темпы вакцинации в стране до сих пор находятся на низком уровне.

— Первую дозу препарата получили лишь 11 процентов населения. И только 8 процентов россиян прошли две фазы процедуры. Этого недостаточно. Пандемия будет побеждена, только если 60–70 процентов населения будут иметь иммунитет от заражения. А если учесть, что защита ослабляется с течением времени, то такими темпами эпидемический порог не будет достигнут еще долгое время, — добавил Александр Сергеев.

Кроме того, отметил ученый, утверждения о том, что прививка может нанести вред здоровью человека, не имеют под собой научного обоснования.

— А вот перенесенное, даже в легкой форме, заболевание приводит к серьезным осложнениям, — отметил президент РАН. — Поэтому мы призываем сделать прививку в ближайший месяц. Только так мы вернемся к нормальной жизни без ограничений.

К обращению присоединился академик РАН Александр Гинцбург