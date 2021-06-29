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Опрос: 3% россиян готовы сделать вакцину от COVID-19 ради отдыха в Сочи и Анапе

Газета.Ruиещё 2
6 часов назад
Ради отдыха на курортах Краснодарского края пройти вакцинацию готовы 3% россиян. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опрос сервиса SuperJob.
Опрос: только 3% россиян готовы вакцинироваться ради отдыха на Кубани
Фото: Газета.RuГазета.Ru
При этом в мае 20% граждан заявляли, что вакцинируются, если это будет условием для поездки за рубеж.
Независимо от условий, поставленных властями Краснодарского края, сделать прививку планируют 19% респондентов. Из них более половины (53%) отказались вакцинироваться в любом случае.
Среди мужчин сделать инъекцию готовы 4%, а среди женщин — 2%. Кроме того, представительницы прекрасного пола чаще категорически отрицают саму возможность вакцинации (56%). Мужчин, выступающих против вакцинации — 52%. Около четверти опрошенных затруднились с ответом.
Опрос проводился в конце июня по территории всей России, в нем приняли участие 1,6 тыс. человек.
Ранее стало известно, что курорты Краснодарского края закроют для непривитых с 1 августа.
Социология,РБК,Краснодарский Край,Анапа,Сочи,
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