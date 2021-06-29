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Россияне отказались прививаться ради отпуска на Черном море

Ura.Ru
23 минуты назад
Только 3% российских граждан выразили готовность вакцинироваться от коронавируса, если это будет условием для отдыха в Краснодарском крае. В мае пройти вакцинацию ради поездки за границу были готовы 20% респондетов. Об это сообщают результаты опроса, организованного сервисом поиска работы SuperJob.
Россияне отказались прививаться ради отпуска на Черном море
Фото: Анна Майорова © URA.RUАнна Майорова © URA.RU
«Чтобы отдохнуть на российском побережье Черного моря привиться готовы только 3% опрошенных. В мае 20% граждан заявляли, что вакцинируются, если это будет условием для поездки за рубеж», — пишет РБК, ссылаясь на результаты опроса.
Отмечается, что 19% опрошенных планируют поставить вакцину вне зависимости от поставленных властями Краснодарского края ограничений, а 53% не собираются этого делать в любом случае. SuperJob проводил исследование в конце июня на территории всей России, в нем приняли участие 1,6 тысяч человек.
Ранее в правительстве РФ дали добро на ужесточение коронавирусных ограничений по примеру Москвы. Это касается, в частности, введения QR-кодов для посетителей ресторанов и запрете массовых мероприятий.
По примеру столицы России, в 16 субъектах Федерации объявили об обязательной вакцинации. Для некоторых групп граждан она начнется с 1 июля, передает «Царьград».
Социология,Общество,Правительство РФ,Царьград ТВ,РБК,Краснодарский Край,
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