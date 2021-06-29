Россияне отказались прививаться ради отпуска на Черном море

Отмечается, что 19% опрошенных планируют поставить вакцину вне зависимости от поставленных властями Краснодарского края ограничений, а 53% не собираются этого делать в любом случае. SuperJob проводил исследование в конце июня на территории всей России, в нем приняли участие 1,6 тысяч человек.