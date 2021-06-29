Россияне отказались прививаться ради отпуска на Черном море

Только 3% российских граждан выразили готовность вакцинироваться от коронавируса, если это будет условием для отдыха в Краснодарском крае. В мае пройти вакцинацию ради поездки за границу были готовы 20% респондетов. Об это сообщают результаты опроса, организованного сервисом поиска работы SuperJob.
«Чтобы отдохнуть на российском побережье Черного моря привиться готовы только 3% опрошенных. В мае 20% граждан заявляли, что вакцинируются, если это будет условием для поездки за рубеж», — пишет РБК, ссылаясь на результаты опроса.
Отмечается, что 19% опрошенных планируют поставить вакцину вне зависимости от поставленных властями Краснодарского края ограничений, а 53% не собираются этого делать в любом случае. SuperJob проводил исследование в конце июня на территории всей России, в нем приняли участие 1,6 тысяч человек.