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В Колумбии за сутки выявили более 28 тысяч случаев коронавируса

RT на русскомиещё 5
12 часов назад
В Колумбии число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки увеличилось на 28 478, достигнув 4 187 194.
Об этом сообщается на странице Министерства здравоохранения и социальной защиты Колумбии в Twitter.
Отмечается, что всего в стране 3 880 261 человек выздоровел, 105 326 скончались.
В мае директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с ФАН призвал вакцинировать 70% населения России как можно скорее.
Социология,Александр Гинцбург,Колумбия,
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