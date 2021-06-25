13 стран привили больше половины населения от COVID-19

Тринадцать стран и шесть небольших территорий достигли 50-процентного показателя вакцинации взрослого населения от COVID-19, говорится в отчёте британской научно-аналитической компании Airfinity.

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Две дозы вакцины, необходимые для выработки антител к коронавирусу, получила половина населения Сейшельских островов, Израиля, Монголии, Бахрейна, Чили, Мальты, Великобритании, США, Венгрии, Исландии, Уругвая, Катара и ОАЭ.

По абсолютному числу вакцинированных граждан лидирует Китай. Там ещё не преодолели порог в 50%, но уже сделали миллиард прививок, что составляет более трети от числа уже введенных вакцин во всем мире.