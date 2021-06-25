Треть российских работодателей вернут сотрудников на удаленку

Кроме того, 14% респондентов признались, что в июне в компании были зафиксированы новые заболевшие, 3% рассказали, что компания компенсирует затраты сотрудников на анализ на COVID и 2% предоставляют сотрудникам выходной для вакцинации. Больше всего сотрудников, которые снова отправятся работать дистанционно, в финансовом секторе, IT-компаниях, продажах и управлении персоналом.