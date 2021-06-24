Москва возглавила рейтинг инновационного развития регионов

Москва стала лидером рейтинга инновационного развития субъектов федерации, который был подготовлен Высшей школой экономики на основе анализа данных по итогам 2018 и 2019 годов.

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"Москва, Санкт-Петербург и Республика Татарстан, лидирующие по общему уровню развития инноваций, - устойчивый топ-3, зафиксированный в пяти из семи изданий рейтинга. В новом рейтинге Республика Татарстан уступила вторую строчку Санкт-Петербургу и заняла третье место. Томская, Нижегородская и Московская области сохранили четвертую, пятую и шестую позиции соответственно", - отмечается в исследовании.

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Лучшие условия для инноваций - в Москве

Москва сохранила первенство по уровню социально-экономических условий, способствующих развитию инноваций.

"Как и годом ранее, ее ведущее положение обеспечивается высокими показателями цифровизации", - говорится в исследовании. В частности, по доле организаций, использующих широкополосный доступ со скоростью выше 100 Мбит/с, Москва находится на втором месте, а по доле организаций, осуществляющих обучение персонала цифровым навыкам, - на первом.

Эксперты ВШЭ отмечают, что Москва значительно улучшила позиции по образовательному потенциалу по сравнению с предыдущим рейтингом, обеспечив позитивную динамику по охвату занятого населения непрерывным образованием, доле обучающихся по программам высшего образования в области науки, технологий, инженерии, математики и фундаментальной медицины, численности обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена в расчете на 10 тыс. человек.

"По доле взрослого населения с высшим образованием и численности студентов программ высшего образования в расчете на 10 тыс. человек Москва обогнала все остальные регионы", - говорится в исследовании.

Экспорт технологий

Большинство субъектов федерации, как считают эксперты ВШЭ, укрепили позиции на глобальных рынках и были вовлечены в международный интеллектуальный обмен. Так, более 80% регионов повысили экспортную активность, в том числе несырьевой экспорт товаров, свыше 60% - улучшили результаты по экспорту услуг и инновационной продукции. Одновременно более 90% субъектов федерации увеличили экспорт технологий, три четверти - стали активнее экспортировать образовательные услуги, две трети - подавать патентные заявки за рубежом.

"Лидерство по экспортной активности сохраняет Санкт-Петербург. В северной столице зафиксированы высокая численность иностранных студентов, внушительные результаты по экспорту технологий и зарубежному патентованию изобретений", - говорится в исследовании.

В приоритете - совершенствование уже существующего

По данным исследования, научная кооперация особенно интенсивно развивалась в Москве, Томской области, Санкт-Петербурге, Орловской и Нижегородской областях. При этом в деятельности организаций преобладали инновации, связанные с совершенствованием существующих продуктов, в то время как производство продукции высокого уровня новизны было ограничено.

"В большинстве регионов доля новой для рынка продукции снижается: отрицательная динамика зафиксирована в 47 субъектах Российской Федерации", - отмечают эксперты ВШЭ.

Три противоречия инновационного развития

Новое исследование, как отмечает один из его авторов, директор центра "Российская кластерная обсерватория" ВШЭ Евгений Куценко, позволило выявить три ключевых противоречия, преодоление которых во многом определит успехи инновационной политики регионов.

"Более чем в половине субъектов РФ сокращается доля молодых исследователей, несмотря на рост затрат на науку в целом по стране. Почти в 90% регионов растет доля студентов, обучающихся естественным наукам, инженерным предметам, медицине (STEM), при этом общая численность студентов падает в 80% регионов. Россия активно наращивает экспорт (в том числе технологий), однако в большинстве субъектов РФ падает доля продукции, новой для рынка", - заявил Куценко.