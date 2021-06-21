Москалькова рассказала о дискриминации невакцинировавшихся россиян

«Нечестной игрой» назвала стимулирование вакцинации от коронавируса через ограничение в правах уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова . Свою позицию она озвучила в эфире радио «Вести FM».

Омбудсмен рассказала, что получает большое количество обращений граждан, сообщающих о дискриминации из-за того, что они не привиты. По словам Москальковой, в частности людям угрожают не пустить летом в отпуск и прекратить выплачивать премии.

Я считаю, что такое стимулирование прививки — это нечестная игра, нечестная акция. Идея сама по себе правильная — оградить общество, механизмы, которыми она реализуется сегодня. Они порождают просто массовый психоз, боязнь людей к принуждению, — подчеркнула Москалькова.

Она также отметила, что совершенно непонятной является дискриминация по отношению к переболевшим гражданам, у которых сохраняется высокий уровень антител, а также к тем, кто не может вакцинироваться по медицинским показаниям.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что повторное введение вакцины от коронавируса неизбежно. По его словам, ситуация с COVID-19 в стране сейчас тяжёлая. Он отметил, что тенденции сейчас «скорее плохие, чем хорошие».