В Петербурге заработали новые ограничения из-за пандемии

В понедельник, 21 июня, в Северной столице вступили в действие новые ограничения, введенные решением городского правительства на основании предписания главного государственного санитарного врача по Санкт Петербургу. При этом все ранее введённые меры по борьбе с распространением коронавируса остаются в силе.

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Согласно новому постановлению, с 21 июня запрещается доступ посетителей в аквапарки и на аттракционы. Как сообщали СМИ, накануне этой даты петербуржцы и гости города осаждали аквапарки, чтобы успеть отдохнуть в них до закрытия.

Также с 21 июня на согласованные с городскими властями конгрессно-выставочные, торжественные и другие мероприятия численностью более 75 человек посетители будут допускаться только с отрицательным ПРЦ-тестом, сделанным не более чем за трое суток до дня проведения мероприятия, а общее количество посетителей этих мероприятий не может превышать 500 человек, если большее количество не согласовано управлением Роспотребнадзора по Санкт Петербургу.

Как известно, с 23 по 27 июня в Петербурге состоится Международный военно-морской салон. Уже объявлено, что обычные посетители не будут допущены до экспозиции МВМС-2021 в «Экспофоруме» и к местам стоянки боевых кораблей у причалов морского порта. Проданные билеты будут аннулированы. Салон будет доступен только профессиональным участникам и официальным гостям.

Добавим, что с 20 июня максимальная наполняемость фан-зоны Евро-2020 на Конюшенной площади уменьшена с пяти тысяч до трех тысяч человек, а тематического парка футбола в ДС «Юбилейный» — до одной тысячи человек. Во всех фан-зонах разрешено продавать только напитки, услуги общественного питания не оказываются.