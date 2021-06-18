Еще в одном регионе РФ ввели обязательную вакцинацию от COVID

«Руководителям государственных и муниципальных учреждений Ленинградской области в срок до 1 сентября 2021 года организовать вакцинацию не менее 80% работников госучреждений c учетом медицинских противопоказаний к проведению вакцинации от COVID-19», — говорится в постановлении правительства РФ
. Также до этого срока необходимо организовать вакцинацию работников здравоохранения, соцзащиты, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, торговли, транспорта, многофункциональных центров, музеев, библиотек, театров, кинотеатров, домов культуры, детских лагерей и детских игровых комнат.