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Еще в одном регионе РФ ввели обязательную вакцинацию от COVID

Ura.Ruиещё 6
2 часа назад
В Ленинградской области стартует обязательная вакцинация от коронавируса. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте регионального правительства.
Еще в одном регионе РФ ввели обязательную вакцинацию от COVID
Фото: Ura.RuUra.Ru
«Руководителям государственных и муниципальных учреждений Ленинградской области в срок до 1 сентября 2021 года организовать вакцинацию не менее 80% работников госучреждений c учетом медицинских противопоказаний к проведению вакцинации от COVID-19», — говорится в постановлении правительства РФ. Также до этого срока необходимо организовать вакцинацию работников здравоохранения, соцзащиты, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, торговли, транспорта, многофункциональных центров, музеев, библиотек, театров, кинотеатров, домов культуры, детских лагерей и детских игровых комнат.
Ранее сообщалось, что в Москве и Московской области стартовала обязательная вакцинация от коронавируса. Некоторое время спустя к ним присоединилась и Сахалинская область.
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