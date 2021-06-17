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Обязательную вакцинацию от COVID-19 одобряют 23% жителей РФ

ИА Regnumиещё 2
17 июня 2021
Обязательную вакцинацию от коронавируса одобряется почти каждый четвертый житель России (23%), приводит данные исследовательский центр портала Superjob.ru.
Обязательную вакцинацию от COVID-19 одобряют 23% жителей РФ
Фото: ИА RegnumИА Regnum
Негативно относятся к инициативе принудительных прививок от COVID-19 63% опрошенных. Реже всего поддерживают всеобщую вакцинацию люди старше 45 лет (26%) и 35 44 лет (18%).
В мае идею Дмитрия Медведева о всероссийской вакцинации поддержали 19% граждан, 66% высказались против. Сегодня соотношение голосов практически не изменилось: 23% и 63% соответственно.
Опрос проведен 16 июня 2021 года. Опрошены 1600 жителей РФ старше 18 лет в 370 населенных пунктах.
Ранее ИА REGNUM сообщало, решение мэра Москвы Сергея Собянина о розыгрыше автомобилей для стимуляции к вакцинации от COVID-19 одобряют 45% москвичей.
Социология,Сергей Собянин,Дмитрий Медведев,ИА REGNUM,Россия,
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