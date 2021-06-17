37% опрошенных россиян живут в режиме жесткой экономии

Более трети россиян живут в режиме постоянной экономии. Ни в чем не отказывают себе лишь 7% жителей России . К такому выводу пришли аналитики банка «Открытие»

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«37% респондентов экономят постоянно и сознательно, так как чаще всего их этому научили родители. Наивысший процент живущих в режиме постоянной экономии в Центральном федеральном округе (47%) и в Сибири (43%). Самый низкий на Урале и Северном Кавказе (по 30%)», — сообщает ТАСС со ссылкой на опрос, проведенный банком «Открытие». В нем поучаствовали тысячи россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

По данным исследования, 56% респондентов экономят только в случае возникновения финансовых проблем. Среди них больше всего жителей Северного Кавказа и Северо-Западного округа. Ни в чем не отказывают себе 7% россиян. В Москве и области этот показатель составил 12%.

У 80% россиян пандемия не изменила отношение к экономии. Постоянно или время от времени до начала коронакризиса экономили 65% опрошенных. А 15% респондентов не экономили до пандемии и не экономят сейчас. Еще 20% участников опроса ответили, что пандемия вынудила их ограничить расходы.

Большинство опрошенных не готовы экономить на еде, детях и лекарствах, а 2%, наоборот, готовы экономить на всем. Чаще всего россияне сокращают расходы на развлечения, путешествия, гаджеты, бытовую технику, одежду, обувь и еду.