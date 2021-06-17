37% опрошенных россиян живут в режиме жесткой экономии

По данным исследования, 56% респондентов экономят только в случае возникновения финансовых проблем. Среди них больше всего жителей Северного Кавказа и Северо-Западного округа. Ни в чем не отказывают себе 7% россиян. В Москве и области этот показатель составил 12%.
У 80% россиян пандемия не изменила отношение к экономии. Постоянно или время от времени до начала коронакризиса экономили 65% опрошенных. А 15% респондентов не экономили до пандемии и не экономят сейчас. Еще 20% участников опроса ответили, что пандемия вынудила их ограничить расходы.
Большинство опрошенных не готовы экономить на еде, детях и лекарствах, а 2%, наоборот, готовы экономить на всем. Чаще всего россияне сокращают расходы на развлечения, путешествия, гаджеты, бытовую технику, одежду, обувь и еду.
Ранее в опросе, проведенным Россельхозбанком
, более половины участников (63%) заявили, что имеют сбережения. Каждый четвертый предпочитает откладывать 10% от дохода, а каждый пятый — от 10 до 50%. По мнению опрошенных, надежнее всего вкладываться в недвижимость, валюту и ценные бумаги. При этом 37% респондентов сообщили, что у них нет никакой денежной «подушки», сообщает «Национальная служба новостей
».