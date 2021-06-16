Россиянам рассказали об альтернативе прививке от коронавируса

Альтернатива прививке Covid-19 – природа, однако этот путь может предусматривать лечение в госпитале через аппарат ИВЛ, сообщает «Вечерняя Москва». Бывший главный санитарный врач России
, депутат Госдумы
, врач-эпидемиолог, академик РАН
, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко
отметил, что вакцина – это единственная защита от коронавируса и сеть прививочных пунктов уже отлажена. По мнению эксперта, альтернатива вакцине может проходить через аппарат ИВЛ, но останавливаться на ней не стоит. Онищенко подчеркнул, что в прошлом году около 70 млн россиян привились от гриппа. Прививку граждане страны сделали осенью. В связи с этим, депутат не согласился с мнением о скептическом отношении россиян к здоровью. Главное о вакцинации от коронавируса в Подмосковье>>