В Кузбассе ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда граждан

Власти Кемеровской области ввели обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции для определенных категорий граждан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительство региона.

Уточняется, что всем организациям, индивидуальным предпринимателям, работающим в сферах услуг и торговли, а также органам госвласти и местного самоуправления необходимо привить одной из трех доступных вакцин не менее 60% от общей численности сотрудников.

Первый компонент необходимо ввести до 17 июля, а второй - до 17 августа. При этом граждане, которые имеют противопоказания к прививке, вакцинироваться не должны. Эти меры направлены на предотвращение распространения COVID-19 в регионе. Из-за роста заболеваемости власти региона также вернули ряд ограничений, которые продлятся до 30 июня.