Предприниматели Петербурга попросили власти не закрывать фуд-корты

Об этом сообщил РИА Новости бизнес-омбудсмен Петербурга Александр Абросимов. «Представители отрасли предложили огородить площади фуд-кортов и дать возможность бизнесу продолжать работу. Либо разрешить обслуживать клиентов навынос, а не только осуществлять доставку», — сказал омбудсмен. Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации власти Петербурга
с завтрашнего дня в ресторанах приостановят проведение развлекательных мероприятий и работу детских комнат. За минувшие сутки в России выявили 14 185 случаев коронавируса. В Петербурге COVID-19 заболели 902 человека.