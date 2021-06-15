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Предприниматели Петербурга попросили власти не закрывать фуд-корты

Говорит Москваиещё 1
15 июня 2021
Об этом сообщил РИА Новости бизнес-омбудсмен Петербурга Александр Абросимов. «Представители отрасли предложили огородить площади фуд-кортов и дать возможность бизнесу продолжать работу. Либо разрешить обслуживать клиентов навынос, а не только осуществлять доставку», — сказал омбудсмен. Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации власти Петербурга с завтрашнего дня в ресторанах приостановят проведение развлекательных мероприятий и работу детских комнат. За минувшие сутки в России выявили 14 185 случаев коронавируса. В Петербурге COVID-19 заболели 902 человека.
Предприниматели Петербурга попросили власти не закрывать фуд-корты
Фото: Говорит МоскваГоворит Москва
Социология,Правительство Санкт-Петербурга,Санкт-Петербург,
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