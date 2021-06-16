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В России предложили платить гражданам тысячу рублей на еду

Национальная Служба Новостейиещё 4
15 часов назад
Глава аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов заявил, что инфляция в продуктовой сфере может держаться на высоком уровне еще долго. Для ее компенсации он предложил выплачивать россиянам по тысяче рублей на еду, сообщила «Российская газета». Россиян предупредили о возможной потере выплат на детей Сизов уточнил, что было бы достаточно выдавать от 500 до 1000 рублей на каждого члена семьи в месяц, пишет ФАН. По его словам, такая политика может поддержать спрос, а также дать толчок для роста российского аграрного и пищевого бизнеса, сообщил телеканал «360». Эксперт посчитал, что минимальная стоимость такой программы составит 120 миллиардов рублей. Сизов отметил, что при подсчетах не учитывались расходы на руководство процессом, пишет Газета.ру.
В России предложили платить гражданам тысячу рублей на еду
Фото: Национальная Служба НовостейНациональная Служба Новостей
Социология,Андрей Сизов,"Российская газета",Газета.Ru,Россия,
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