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Каждый второй заемщик жалуется на взыскателей от МФО

Прайм
57 минут назад
Более 54% жалоб заемщиков на нарушение их прав с января по апрель 2021 года касались микрофинансовых организаций, отметили "Известия".
Каждый второй заемщик жалуется на взыскателей от МФО
Фото: МФОМФО
ФССП определила основные причины жалоб граждан:
взаимодействие с третьими лицами, оказание психологического давления, использование выражений и совершение иных действий, унижающих их достоинство, угрозы причинения вреда.
За четыре месяца 2021 года Федеральная служба судебных приставов (ФССП) рассмотрела около 10900 обращений граждан о нарушении их прав, рассказало издание. В 2021 году граждане направили 54% жалоб по поводу МФО, а в 2020 году число претензий к микрофинансовым организациям составляло 49%.
В ФССП сообщили, что количество жалоб по поводу коллекторских агентств, которые входят госреестр юрлиц, в 2021 году сократилось в отличие от МФО. На деятельность коллекторов в 2021 году жалуются только в 7,3% случаев.
Рост жалоб необходимо связать с увеличением числа кредитов и займов, которые получает население, заявил руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган.
Социология,Михаил Коган,газета "Известия",
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