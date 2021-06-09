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Россияне рассказали, что им нужно для счастья

Вечерняя Москваиещё 2
8 часов назад
Основными факторами для счастья россияне назвали заработок, хорошие условия жизни и крепкую семью. Соответствующее исследование провел один из известных сервисов по поиску работы.
Россияне рассказали, что делает их счастливыми
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва
По итогам опроса выяснилось, что достойный заработок выбрали 57 процентов респондентов, хорошие условия жизни — 53 процента, а семью — 52 процента. Помимо этого, 45 процентов опрошенных заявили, что счастливы, когда видят успехи своих детей, а 43 процента респондентов радуют достижения на любимой работе.
Треть россиян указала, что получают дозу серотонина от занятий хобби и различных увлечений, 32 процента — благодаря счастливым отношениям со второй половинкой. Хорошая погода приносит удовольствие 27 процентам участников исследования, преданные друзья — 26 процентам, а свободное время — 24 процентам.
Как правило, в варианте ответа «другое» респонденты указывали в качестве фактора для счастья — мир во всем мире, отпуск и здоровье, отмечает RT.
Социология,
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