Уроженец Донецка 37-летний Виктор Мирошников не может забрать паспорт РФ — его не пускают на территорию России. В прошлом году он получил российское гражданство, но, когда поехал из ДНР в Ростовскую область за документом, его не пропустили на границе. Выяснилось, что Виктору закрыли въезд в страну из-за четырёх нарушений правил дорожного движения — ранее он работал в Москве таксистом. После запроса RT в МВД пообещали снять ограничения в ближайшее время, чтобы Мирошников смог получить российский паспорт.

Виктор Мирошников родился и вырос в Донецке. Он поступил на заочное отделение Донецкого национального технического университета, но окончить его не успел — началась война в Донбассе.

По словам Виктора, в боевых действиях он не участвовал. Работал стрингером, снимал сюжеты на передовых для российских СМИ. Неоднократно попадал под обстрелы. В 2018 году Мирошников на полтора года приехал в Москву на заработки.

«В Донецке было тяжело с работой, я на полтора года ездил в Москву, — рассказывает он. — Надо было кормить семью, у меня двое детей. Там я устроился водителем такси. В Москве без штрафов практически никак. У меня их было четыре, но все они были незначительные. Я их оплатил вовремя. Есть подтверждающие квитанции».

В 2020 году Виктор и его жена подали документы на получение российского гражданства в упрощённом порядке как жители ДНР. Когда пришло уведомление, что паспорт готов, Мирошников вместе с другими жителями Донбасса поехал в Ростовскую область получать документ.

«Я ехал на автобусе для организованного выезда за паспортами, — вспоминает мужчина. — На границе посмотрели мои документы и попросили подождать. Пришёл представитель службы безопасности, мы с ним прошли в комнату, где он сказал, что мне закрыт въезд в Россию из-за нескольких административных нарушений. Сказал, что я, как негражданин России, имею право всего на два правонарушения. Я попросил просто доехать на автобусе до паспортного стола, обещал, что заберу документы и вернусь, но мне сказали, что не имеют права меня впустить, выдали постановление и отправили домой. Получается, что гражданство дали, а в страну не пустили».

Согласно постановлению, въезд в Россию Виктору закрыт до декабря 2021 года. При этом его жена и дети — граждане РФ.

«Мы приобрели в Ростовской области часть дома и хотели там прописаться, — объясняет Мирошников. — У нас уже есть документы на руках. Но из-за того, что я не получил паспорт, не прописывают не только меня, но и жену и детей — так как они несовершеннолетние, от меня требуется разрешение. В Россию я выехать не могу, чтобы сделать доверенность, а доверенность, выписанную в ДНР, не принимают. Прописаться нам есть где, чтобы стать полноценными российскими гражданами, но сделать это мы не можем, пока я не получу паспорт».

По его словам, он написал обращение в миграционную службу Ростовской области, откуда пришёл ответ, что решение о запрете на въезд в страну было принято МВД России по району Коньково города Москвы.

«Я написал туда обращение, но мне ответили про закон о персональных данных, что я неправильно написал запрос. Я юридически неграмотный человек, поэтому не знал, как правильно писать обращение», — говорит Виктор.

В МВД пообещали оказать содействие

RT направил запрос в МВД России с просьбой пояснить, по какой причине Мирошникову закрыли въезд в страну.

В пресс-службе ведомства сообщили, что Мирошников подал заявление о приёме в гражданство РФ в упрощённом порядке на основании части 8 статьи 14 Федерального закона от 31 мая 2002 года 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» с применением Указа президента РФ от 24 апреля 2019 года 183 «Об определении в гуманитарных целях категории лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приёме в гражданство РФ в упрощённом порядке» (указ 183). 21 ноября 2020 года ГУ МВД по Ростовской области приняло в отношении него положительное решение, а 23 ноября ему был оформлен паспорт.

«В соответствии с подпунктом «б» пункта 3 указа 183 лица, подавшие заявления о приёме в гражданство РФ в соответствии с данным указом, приобретают гражданство РФ со дня принятия в установленном порядке решения о приёме в гражданство РФ. Таким образом, Мирошников В.С. является гражданином Российской Федерации с 21 ноября 2020 года», — комментируют в ведомстве.

Вместе с тем, по словам представителей пресс-службы, до момента получения российского гражданства в отношении Мирошникова 21 августа 2020 года ГУ МВД России по Москве принято решение о неразрешении въезда в РФ сроком до 27 декабря 2021 года на основании подпункта 4 статьи 26 ФЗ от 15 августа 1996 года 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию».

Согласно этой норме, въезд в Россию иностранному гражданину или лицу без гражданства может быть не разрешён, если он два и более раз в течение трёх лет привлекался к административной ответственности. Решение о неразрешении въезда в РФ может быть обжаловано в вышестоящем органе или суде.

После запроса RT в МВД пообещали оказать содействие Виктору и снять ограничение в ближайшее время.

«Принимая во внимание, что 23 ноября 2020 года Мирошникову В.С. оформлен паспорт гражданина РФ, удостоверяющий личность гражданина РФ на территории РФ, а также малозначительность совершённых им административных правонарушений на территории РФ, в настоящее время осуществляются мероприятия по снятию вышеуказанных ограничений», — сказали в пресс-службе.