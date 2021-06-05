Треть россиян ходит в магазин со своими пакетами

Так, сегодня практикуют раздельный сбор мусора четверть опрошенных (26%), еще столько же намерены начать это делать в ближайшее время, приводит данные Лобанова. Наибольшая экологическая активность отмечается у молодых людей в возрасте от 25 до 34 лет. Они реже остальных использую полиэтиленовые пакеты (21%), а также чаще сдают лампочки и батарейки на переработку (31%). Для сравнения люди в возрасте 60+ на 14 процентных пунктов реже заявляли, что отказываются от неэкологичных пакетов, и на 11 процентных пунктов меньше говорили о том, что сдают в переработку лампочки и батарейки.