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Володин не исключил попыток вмешательства Запада в выборы в Госдуму

RT на русскомиещё 2
12 часов назад
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в беседе с RT на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) не исключил, что западные партнёры могут предпринять попытки вмешательства в предстоящие выборы в нижнюю палату российского парламента.
«(Такие попытки. — RT) будут. И нам надо из этого исходить. По-другому не сможет развиваться ситуация. И Соединённые Штаты Америки, и Запад попытаются вновь сделать всё возможное для того, чтобы продвинуть для них более лояльные политические силы — тех, кто будет отрабатывать их интересы. Ну и, конечно, сделать всё для ослабления существующей власти в Российской Федерации, которая для них невыгодна, потому что страна развивается, отстаивая свои позиции, укрепляя суверенитет», — заявил Володин.
Кроме того, он подчеркнул необходимость принять меры для того, чтобы выбор российского народа, который является источником власти в стране, был защищён.
«Нам необходимо сделать всё для этого», — подытожил Володин.
Ранее депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил запретить НКО и СМИ, признанным иностранными агентами, проводить социологические опросы в периоды избирательных кампаний.
Социология,Евгений Федоров,Вячеслав Володин,Госдума,Соединенные Штаты,
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