Собчак возмутили цены в буфете на ПМЭФ

«Не знаю, как другие участники, а я на форуме всегда первым делом иду в буфет. Это самое важное дискуссионное место, где все и происходит. И надо сказать, что буфет *** (обнаглел, — прим. ред.) примерно так же, как и весь форум. Потому что цены выросли с 300 тысяч до 900 для участников, а поесть теперь можно только за 3 800 за место (этакий „шведский стул“). То есть садишься за столик, заказал просто зеленый чай, а с тебя все равно 3800 с рыла, как с куста. „Четыре вида меню“ — и честно говоря, звучит все не очень», — возмутилась телеведущая