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Собчак возмутили цены в буфете на ПМЭФ

Ura.Ruиещё 3
9 часов назад
Журналистка и бывшая телеведущая скандального шоу «Дом-2» Ксения Собчак не оценила цены в меню на Петербургском международном экономическом форуме. Все мысли по этому поводу Собчак высказала в своем telegram-канале «Кровавая барыня».
Собчак возмутили цены в буфете на ПМЭФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Не знаю, как другие участники, а я на форуме всегда первым делом иду в буфет. Это самое важное дискуссионное место, где все и происходит. И надо сказать, что буфет *** (обнаглел, — прим. ред.) примерно так же, как и весь форум. Потому что цены выросли с 300 тысяч до 900 для участников, а поесть теперь можно только за 3 800 за место (этакий „шведский стул“). То есть садишься за столик, заказал просто зеленый чай, а с тебя все равно 3800 с рыла, как с куста. „Четыре вида меню“ — и честно говоря, звучит все не очень», — возмутилась телеведущая
Петербургский международный экономический форум начал работу со второго июня, напоминает издание «Взгляд». Мероприятие закончится через три дня — пятого июня. На нем будут обсуждаться различные крупные проекты в области экономики и инфраструктуры, также в рамках ПМЭФ запланирована сессия дискуссионного клуба «Валдай», пишут Nation News.
Социология,Ксения Собчак,Валдайский клуб,Деловая газета "Взгляд",
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