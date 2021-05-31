60% россиян одобрили физическое наказание детей

Приблизительно 60% россиян, считают, что в определенных ситуациях физическое наказание детей является правомерным, сообщила социолог, генеральный директор «Михайлов и партнеры. Аналитика» Людмила Горюнова.

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«Около 60% россиян считают правомерным физическое наказание для детей в определенных ситуациях. Чаще всего, конечно, называли различные делинквентные случаи – это (наказание) за наркотики, воровство, алкоголь. Но в том числе звучали варианты «за хамство, неуважение». <...> Есть даже позиции «за невыполнение домашних обязанностей», – цитирует ее ТАСС.

Уточняется, что всего 36% опрошенных заявили, что нельзя наказывать детей ни в какой ситуации. 50% респондентов старшего поколения отметили, что видят отрицательные последствия физического наказания детей: они становятся агрессивнее, срываются на младших братьях и сестрах.

61% опрошенных рассказали, что их регулярно наказывали в детстве.

«Исходя из этого мы можем сделать вывод, что двое из трех детей подвергаются физическому наказанию в достаточной степени регулярности. Причем, в принципе, четверть опрошенных сказали, что это было либо периодически, либо часто», – рассказал Горюнова.

Исследование было проведено агентством «Михайлов и партнеры» в рамках социологического проекта «Мы считаем» среди 1600 человек в возрасте от 14 до 55 лет во всех регионах России.

Президент группы компаний «Михайлов и Партнеры» Марианна Максимовская заявила, что наиболее важной целью проведения опросов такого плана должно стать ускорение принятия закона о борьбе с домашним насилием.

«Также очень важно, чтобы было более четкое понимание у людей, куда идти в том случае, если что-то происходит дома или в другой семье ты видишь что-то ужасное. Было бы, наверно, очень здорово, если бы мы могли помочь этим процессам более четко сформироваться в стране и умах всех россиян», – сказала она.