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Россияне определили размер накоплений для достойного будущего детей

Lenta.ruиещё 18
5 часов назад
Россияне назвали необходимую на содержание ребенка сумму
Фото: Lenta.ruLenta.ru
О том, что в первую очередь копить деньги на поддержку детей, заявили 59 процентов россиян, говорится в опросе компании «Сбербанк страхование жизни», передает РБК.
Также россияне в среднем назвали 7,6 миллиона рублей суммой накоплений, которая обеспечит достойное будущее потомству.
При этом одной из основных целью таких накоплений остается оплата образования. В мае текущего года такую цель назвали 66 процентов респондентов, который готовы копить для детей. При этом в 2020 году родителей, выбирающих эту цель, было 70 процентов.
Как отмечают исследователи, по всем остальным популярным целям доля родителей-накопителей выросла. Так, 57 процентов опрошенных полагают, что необходимо откладывать средства ради покупки квартиры ребенку, еще 42 процента откладывают на средства для лечения детей, а 24 процента — «чтобы у детей были деньги, когда они вырастут». В свою очередь, 20 процентов участников голосования заявили, что копят деньги для передачи сбережений по наследству (8 процентов).
В то же время копить для детей считают необходимым родители всех возрастов. При этом суммы накоплений, которые обеспечили бы достойное будущее потомству, жители разных городов оценивают по-разному.
Самые высокие оценки в Москве и Санкт-Петербурге — 13,2 миллиона рублей и 11,1 миллиона рублей соответственно. В других городах-миллионниках суммы варьируются от 5,9 миллиона рублей в Ростове-на-Дону до 4,6 миллиона рублей в Уфе и Омске.
Ранее сообщалось, что для того, чтобы накопить на нормальную пенсию, почти половине россиян (43 процента) требуется доход от 70 до 150 тысяч рублей в месяц. Такая сумма позволит респондентам начать делать долгосрочные накопления. Еще 9 процентов рассказали, что им хватит до 50 тысяч рублей в месяц, а 19 процентов считают, что могли бы откладывать на пенсию при доходе 50-70 тысяч рублей.
Социология,
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