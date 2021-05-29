Россияне определились с условиями накоплений на старость

Зарплаты в 50 тысяч хватило бы каждому десятому участнику опроса. Каждому пятому требуется до 70 тысяч. Примерно каждому второму необходимо до 150 тысяч. 14% россиян считают, что им нужно еще больше — до 200 тысяч. И почти столько же готовы копить на старость, если в месяц будут зарабатывать более 200 тысяч рублей.