В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Россияне готовы копить на старость при зарплате от 50 тысяч рублей

BFM.RU
47 минут назад
Сервис «Работа.ру» и НПФ Сбербанка выяснили, сколько денег россиянам нужно зарабатывать в месяц, чтобы начать копить на старость. Как оказалось, запросы начинаются от 50 тысяч и превышают 200 тысяч рублей в месяц, пишет РБК.
Россияне определились с условиями накоплений на старость
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Зарплаты в 50 тысяч хватило бы каждому десятому участнику опроса. Каждому пятому требуется до 70 тысяч. Примерно каждому второму необходимо до 150 тысяч. 14% россиян считают, что им нужно еще больше — до 200 тысяч. И почти столько же готовы копить на старость, если в месяц будут зарабатывать более 200 тысяч рублей.
Отмечается, что из всех участников опроса долгосрочные накопления уже делает каждый пятый. В основном россияне откладывают 5% от своего ежемесячного дохода. Каждый третий планирует начать копить на старость «в ближайшее время».
Социология,Общество,НПФ Сбербанка,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители