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Россияне ждут ухудшения экономической ситуации

Прайм
1 час назад
Треть граждан страны считает, что ситуация в экономике станет тяжелой в ближайшее время, сообщает Lenta.ru.
34% опрошенных россиян уверены в ухудшении экономической ситуации
Фото: ТАССТАСС
Об усугублении рецессии говорили опрошенные не старше 24 лет, а также возрастная группа от 45 до 54 лет. На позитивном сценарии настаивали граждане от 25 до 34 и от 35 до 44 лет, рассказали в Boston Consulting Group и "Ромире".
34 процента респондентов уверены, что их экономическое положение ухудшится. Такой точки зрения придерживается 36 процентов мужчин и 32 процента женщин.
В 2020 году пессимистичный сценарий развития экономической ситуации поддерживали вдвое больше россиян (64 процента).
При этом 45 процентов респондентов сказали, что в экономике будет сохранен статус-кво, а все показатели останутся на тех же значениях.
Социология,Lenta.ru,
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