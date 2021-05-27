СМИ: две трети сторонников республиканцев не считают легитимной победу Байдена на выборах

Согласно этому анализу, и почти полгода спустя после утверждения Конгрессом США
результатов прошедших в ноябре прошлого года в стране президентских выборов многие сторонники республиканцев все еще считают, что итоги голосования были фальсифицированы, а победа была "украдена" у экс-президента Дональда Трампа
. В некоторых районах США, указало издание, республиканцы все еще продолжают добиваться пересчета голосов избирателей, ставя под сомнение легитимность выборов. В целом же 64% опрошенных американцев назвали Байдена законно избранным лидером страны.