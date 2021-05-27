СМИ: две трети сторонников республиканцев не считают легитимной победу Байдена на выборах

Экс-президент пока не представил своих политических планов на будущее, но 66% респондентов, поддерживающих республиканцев, заявили, что хотели бы видеть его кандидатом на пост главы государства на выборах 2024 года. Еще большее их число - 85% - готовы поддержать на выборах различного уровня кандидатов, разделяющих позицию Трампа.

"Эти данные полностью опровергают любые предположения о том, что политическое будущее Дональда Трампа пребывает в состоянии увядания, - заявил газете аналитик исследовательской службы Университета Куиннипэк Тим Мэллой. - Значительным большинством республиканцы полагают, что выборы у него были украдены, что Трамп вновь будет избираться, и что, если они и не будут иметь возможности голосовать за него, то предпочтут кого-то, кто с ним согласен".