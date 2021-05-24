Пандемия заставила россиян составлять финансовые планы

Три четверти россиян ведут учет своих доходов и расходов, в то время как год назад контролем движения личных денег занимался лишь каждый второй, показало исследование отношения россиян к финансовому планированию, проведенное СК "Росгосстрах жизнь" (есть в распоряжении ТАСС).

Фото: © Егор Алеев/ТАСС © Егор Алеев/ТАСС

"Респондентам предлагалось ответить на вопрос, ведут ли они учет своих доходов и расходов. 75% ответили положительно, 25% - отрицательно. Год назад, в марте, СК "Росгосстрах жизнь" задавала этот вопрос в ходе аналогичного опроса с аналогичной выборкой. Тогда положительно ответили 56% респондентов. Россияне стали проявлять большую финансовую осознанность в том числе под влиянием событий последних полутора лет", - указано в исследовании.

Отмечается, что из числа опрошенных, планирующих семейных бюджет, большинство (72%) занимаются этим в течение многих лет, каждый пятый (21%) начал учитывать свои доходы и расходы с 2020 года, а 7% - совсем недавно, с 2021 года.