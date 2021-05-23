Какие страны не стали голосовать Россию на Евровидении 2021?

Общая картина тех стран, которые не отдали за Россию ни единого голоса выглядит так: Ирландия, Мальта, Украина, Румыния, Австрия, Сан-Марино, Сербия, Эстония, Дания, Болгария, Грузия, Албания, Италия, Великобритания, Испания – 0 баллов.