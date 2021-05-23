Какие страны не стали голосовать Россию на Евровидении 2021?

В Роттердаме завершилось «Евровидение 2021» с грандиозным успехом первое место занимает Италия. Выступление российской команды заняло девятое место. Манижа набрала 204 балла в итоговом голосовании, но к сожалению не все страны оценили с достоинством выступление России. Многие зрители положительные отзывы от братской Сербии, но по итогу Россия получила ноль сербских баллов.
Общая картина тех стран, которые не отдали за Россию ни единого голоса выглядит так: Ирландия, Мальта, Украина, Румыния, Австрия, Сан-Марино, Сербия, Эстония, Дания, Болгария, Грузия, Албания, Италия, Великобритания, Испания – 0 баллов.