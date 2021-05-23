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Какие страны не стали голосовать за Россию на Евровидении 2021?

Popcake.tv
17 часов назад
В Роттердаме завершилось «Евровидение 2021» с грандиозным успехом первое место занимает Италия. Выступление российской команды заняло девятое место. Манижа набрала 204 балла в итоговом голосовании, но к сожалению не все страны оценили с достоинством выступление России. Многие зрители положительные отзывы от братской Сербии, но по итогу Россия получила ноль сербских баллов.
Какие страны не стали голосовать Россию на Евровидении 2021?
Фото: Popcake.tvPopcake.tv
Общая картина тех стран, которые не отдали за Россию ни единого голоса выглядит так: Ирландия, Мальта, Украина, Румыния, Австрия, Сан-Марино, Сербия, Эстония, Дания, Болгария, Грузия, Албания, Италия, Великобритания, Испания – 0 баллов.
Социология,Евровидение,Россия,Италия,Роттердам,
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