В стране появился ресурс для борьбы с мошенниками

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн
заявил, что «Call-центры»
, занимающиеся телефонным мошенничеством, в местах лишения свободы существуют, хотя во ФСИН России
утверждают обратное. Однако, по словам Хинштейна, масштабы деятельности таких «call-центров» уже существенно скромнее, чем шесть лет назад. Также стало известно, что мошенники используют новые правила конфиденциальности WhatsApp, чтобы обманывать
пользователей. Россиянам приходят сообщения, где злоумышленники требуют выполнить их действия.