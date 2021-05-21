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В России появился ресурс для борьбы с мошенниками

Ura.Ru
12 минут назад
В России запускается платформа «Мошеловка» для выявления мошенников и борьбы с ними. Презентация ресурса пройдет на Российском интернет-форуме.
В стране появился ресурс для борьбы с мошенниками
Фото: Андрей Никеричев / АГН МоскваАндрей Никеричев / АГН Москва
По словам организаторов платформы, в ближайшее время доступ к ресурсу получат волонтеры конкурса «Лидеры России», Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ) и других объединений. Добровольцы будут обрабатывать обращения граждан, систематизировать, наполнять портал информацией о выявленных случаях, новых схемах, передают «Известия».
Также пострадавшим предложат воспользоваться специальным алгоритмом действий. Кроме того, сообщили в ОНФ, эксперты движения и волонтеры после обработки и систематизации сигналов передадут информацию Банку России и правоохранительным органам.
Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что «Call-центры», занимающиеся телефонным мошенничеством, в местах лишения свободы существуют, хотя во ФСИН России утверждают обратное. Однако, по словам Хинштейна, масштабы деятельности таких «call-центров» уже существенно скромнее, чем шесть лет назад. Также стало известно, что мошенники используют новые правила конфиденциальности WhatsApp, чтобы обманывать пользователей. Россиянам приходят сообщения, где злоумышленники требуют выполнить их действия.
Социология,Общество,Александр Хинштейн,ФСИН,Центральный банк России,Госдума,МВД,газета "Известия",Россия,
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