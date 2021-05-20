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Эксперт заявил о недостаточных темпах вакцинации в России

News.ru
19 часов назад
Вакцинация от коронавируса в России продвигается недостаточными темпами. Об этом заявил директор по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, сообщает «Интерфакс».
Он отметил парадоксальность ситуации: в стране зарегистрировано несколько вакцин от COVID-19, но граждане не спешат прививаться. К настоящему моменту вакцинацию прошли 24 млн человек.
С одной стороны — разнообразие вакцин, с другой — темпы вакцинации оставляют желать лучшего, — цитирует Горелова агентство.
Эксперт предположил, что одной из причин тому может быть движение антипрививочников.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников раскритиковал соотечественников за несознательность в вопросе вакцинации. Он заявил, что выжидательно-пассивная тактика может дорого обойтись, особенно пожилым людям и тем, кто страдает хроническими заболеваниями.
Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев допустил, что в России может быть введена обязательная вакцинация от COVID-19. По его словам, в данном случае стоит вопрос «соразмерности ценностей» — ценности отдельной жизни и ценности защиты всего населения.
Две трети россиян высказались против этой меры. Они заявили, что она нарушает права граждан, у человека должна быть возможность выбора, прививаться или нет.
Социология,Александр Горелов,Александр Мясников,Дмитрий Медведев,Роспотребнадзор,Интерфакс,Россия,
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