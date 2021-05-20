Подсчитаны масштабы «жадности» производителей еды в России

Производители и продавцы продуктов, которых премьер-министр России Михаил Мишустин
обвинил в жадности, в 2020 году получили дополнительную миллиардную прибыль. Эксперты Российского экономического университета (РЭУ) им. Плеханова выяснили, что бизнес воспользовался паникой граждан и буквально озолотился. Специалисты изучили отчётность крупнейших представителей продуктового ретейла, сельскохозяйственной и пищевой промышленности в России, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на исследование. В результате экономисты пришли к выводу, что на фоне пандемии компании получили дополнительную прибыль, причём сверхдоходы оказались выше дополнительных расходов. Особенно велики эти показатели были по товарам, на которые правительству пришлось установить предельные цены. Рентабельность активов производителей продуктов в России в 2020 году почти вдвое превысила среднюю рентабельность промышленности, отметила доцент кафедры экономической статистики РЭУ Ольга Лебединская. Доходы от реализации товаров в целом по отрасли за год увечились на 11%, а прибыль от продаж — на 20%. Самые успешные компании нарастили продажи на 32%, до 596 млрд рублей, а их чистая прибыль увеличилась на 69%, до 27 млрд рублей. Средняя рентабельность продаж за год выросла на 1,5%. По мнению аналитиков, это свидетельствуют о том, что представители агросектора воспользовались дополнительным спросом и стали чувствовать себя увереннее в разгар экономического кризиса. В продовольственном ретейле рентабельность активов почти вдвое превысила среднероссийский показатель. Доходы от реализации товаров увеличились на 41%, прибыль от продаж выросла почти в полтора раза. Некоторые убыточные компании перешли в прибыльные, а отдельные группы нарастили рентабельность продаж более чем вдвое. В торговых сетях рентабельность продаж составила 4,9% (+1,4 п. п.), рентабельность активов — 8% (+1,1 п. п.). В отношении производителей и продавцов подсолнечного масла и сахара, цены на которые зафиксировали в декабре 2020 года, авторы исследования используют термин «сверхмаржинальность / высокая маржинальность». Экономисты пояснили, что ограничения затронули лишь размер маржи, таким образом сдержав розничные цены для населения. По мнению специалистов, в долгосрочной перспективе такая «жадность» бизнеса не имеет особого смысла, но в моменте она оказывается сверхвыгодной. Дополнительные прибыли эксперты считают временным явлением, подчёркивая, что продовольственный рынок высококонкурентен, а проблемы с репутацией запоминаются на нём надолго. В мае премьер-министр Михаил Мишустин назвал причиной роста цен на еду в России жадность производителей и торговых сетей. Глава кабмина отметил, что у властей есть достаточно инструментов для «обуздания аппетитов тех, кто наживается на ажиотажном спросе». Уже на следующий день правительство объявило о постепенной стабилизации цен на продукты. В то же время ряд наиболее проблемных категорий, в том числе масло, сахар, яйца, хлеб и гречка, всё ещё требуют особого внимания. Фото: Flickr , CC BY 2.0 Главные новости бизнеса, экономики и финансов — на нашей страничке во «ВКонтакте» .