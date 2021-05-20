Тысячи мигрантов спешат продлить трудовые патенты в РФ

Тысячи трудовых мигрантов Московской области сейчас пытаются продлить свои патенты. Мораторий, который был введен на время пандемии, заканчивается меньше чем через месяц, сообщает корреспондент «МИР 24» Екатерина Зинурова.

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Путилковское шоссе в сторону Московской кольцевой. Тысячи иностранцев толпятся на дороге, на обочине, мешают движению, пытаются поймать автобус. Все разом стремятся в самое известное для мигранта место: 69-й километр МКАД. Единый миграционный центр. Именно здесь выдают разрешения на работу и пребывание в стране. Ажиотаж с начала недели, когда напомнили: мораторий заканчивается. «15 июня этого года истекает срок действия указа президента, которым были введены временные меры в связи с распространением коронавирусной инфекции. Данным указом было приостановлено истечение срока временного пребывания иностранных граждан на территории РФ. В связи с тем им не нужны были основания для нахождения», – указал заместитель директора ГБУ МО «Единый миграционный центр Московской области» Михаил Пыхтин.

«И можно было, если у вас нет работы, не оформлять, соответственно, разрешение на работу, из гуманитарных соображений. То есть мы понимаем, человек домой уехать не может, работы у него нет, и еще брать с него, соответственно, налог на доходы, которых нету, было бы неправильно», – сказал президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов.

Теперь, если нет разрешения на работу, до середины июня страну нужно покинуть. Отсюда очереди из желающих все оформить по закону. Пришлось увеличить штат сотрудников и число бесплатных автобусов до миграционного центра. Да и ходят они теперь аж с трех часов ночи. Уже сегодня автомобилисты вздохнули спокойно.

Свободно дышится и на месте. Навесы от жары, бесплатная вода и бутерброды. Рабочий день персонала увеличили на четыре часа:

«Каждые пять минут у нас новый клиент. Получается, нам нужно обслуживать, чтобы быстрее пропустить человека», – отметила сотрудница центра.

Такая мотивация очевидна не только с моральной точки зрения, но и сугубо экономической. Работодатели сейчас как никогда заинтересованы в легализации тех, кому грозит выдворение из страны.

«Единственная проблема с мигрантами – это то, что мигрантов не хватает. И пока границы закрыты, они приехать не смогут, их с каждым годом не хватает. Как только нормально восстановится авиасообщение, железнодорожное, автомобильное сообщение, ну, тогда проблема будет решена», – пояснил президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов.

По данным МВД, прямо сейчас в России почти миллион двести тысяч нелегалов из стран бывшего Союза. И для всех этих людей работа найдется. Для упрощения процедуры получения патентов по поручению президента готовят и новый закон

«У нас есть страны ЕАЭС, там одни права, разрешения, страны СНГ – там другие, изъявители – третьи, высококвалифицированные специалисты – четвертые. Все очень и очень разное. Тот новый закон, который пишется и который будет принят осенью, он все это унифицирует. И будет сильно проще. Каждый мигрант понимает, какие у него должны быть документы. Понимает, где и как их оформить, если он, соответственно, не оформил до срока, то его поймают и выдворят просто», – отметил президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов.