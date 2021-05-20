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Социологи назвали основные причины стресса россиян

ТК «Звезда»иещё 7
32 минуты назад
Уровень стресса у россиян в нынешнем году снизился в сравнении с предыдущим, но все равно остался очень высоким. Об этом свидетельствуют данные исследования, которое публикует РБК.
Социологи назвали основные причины стресса россиян
Фото: Константин Михальчевский, РИА НовостиКонстантин Михальчевский, РИА Новости
Согласно опросам, около 55% респондентов испытывали стресс в 2021 году. В пандемийном 2020 году о стрессе заявляли 79% опрошенных людей.
Больший уровень тревожности проявляют женщины. В 2020 году о стрессе заявили 72% опрошенных мужчин и 84% опрошенных женщин. В 2021 году об этом сказали 51% мужчин и 56% женщин.
Больше всего россиян беспокоит вопрос инфляции и роста цен – о таком стрессе заявили 62% респондентов. На втором месте – низкие зарплаты, на третьем – экономический кризис. Также россиян волнует рост безработицы – 27% и социальное расслоение – 25%.
Социология,Общество,
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