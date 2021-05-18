В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

В России в кризис на 20% выросло число долларовых миллионеров

Инфо 24иещё 6
3 часа назад
Во время кризисного 2020 года в России число долларовых миллионеров выросло на 21%. По данным «Российская газета», которая ссылается на Credit Suisse, сейчас сверхбогатых людей в стране не менее 297 тысяч человек. Эксперты учли также их нефинансовые активы. При этом у 44 тысяч россиян есть чистые финансовые активы от 1 миллиона долларов, 41 тысяча человек держит более 1 миллиона долларов на счетах в банках. В исследовании Frank RG говорится о том, что число последних ежегодно увеличивается на 16%. Сбережения миллионеры непатриотично хранят в валюте, ее доля в общем капитале клиентов private banking в прошлом году выросла с 53,6% до 55,3%. Также богатые граждане пользуются фондовым рынком: они переводят деньги с банковских депозитов на брокерские счета. В прошлом году объем их инвестиционного портфеля вырос почти в полтора раза, до 4,3 триллиона рублей.
В России в кризис на 20% выросло число долларовых миллионеров
Фото: Инфо 24Инфо 24
Социология,Россия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители