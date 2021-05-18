В России в кризис на 20% выросло число долларовых миллионеров

Во время кризисного 2020 года в России
число долларовых миллионеров выросло на 21%. По данным «Российская газета», которая ссылается на Credit Suisse, сейчас сверхбогатых людей в стране не менее 297 тысяч человек. Эксперты учли также их нефинансовые активы. При этом у 44 тысяч россиян есть чистые финансовые активы от 1 миллиона долларов, 41 тысяча человек держит более 1 миллиона долларов на счетах в банках. В исследовании Frank RG говорится о том, что число последних ежегодно увеличивается на 16%. Сбережения миллионеры непатриотично хранят в валюте, ее доля в общем капитале клиентов private banking в прошлом году выросла с 53,6% до 55,3%. Также богатые граждане пользуются фондовым рынком: они переводят деньги с банковских депозитов на брокерские счета. В прошлом году объем их инвестиционного портфеля вырос почти в полтора раза, до 4,3 триллиона рублей.