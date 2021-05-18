Названы самые популярные профессии среди молодых россиян

Более 15% россиян в возрасте 18-22 лет хотят устроиться на госслужбу, сообщают РИА Новости со ссылкой на отчет исследовательского центра сервиса Зарплата.ру.

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Второй по популярности стала профессия врача - 12%. Около 9% опрошенных хотят стать IT-специалистами, педагогами - 8%, юристами - 6%.

Наименее популярными профессиями среди молодых россиян стали тракторист, следователь, сварщик, медсестра, актер и социальный работник.

"Основным критерием в выборе профессии для молодежи сегодня является высокий уровень дохода - об этом сказали 59% респондентов", - говорится в исследовании.

Около 43% выпускников высших и средних специальных учебных заведений планируют работать по специальности, 36% респондентов не уверены, что смогут найти работу по специальности, а 9% не хотят связывать свою карьеру с полученной профессией. Еще 12% пожалели о своем выборе и не планируют развиваться в этой сфере.

Чуть более половины опрошенных после окончания учебного заведения хотят получать не менее 40 тысяч рублей в месяц, 14% рассчитывают на зарплате не менее 60 тысяч рублей.