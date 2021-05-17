Названы города с самым высоким риском потери работы

"В 2017-2019 годах, согласно данным наших исследований, доля россиян, которые видят риск остаться без работы в результате сокращений, реорганизации или закрытия предприятий, держалась в интервале от 8% до 17%. Во втором квартале 2020 года она достигла 24%, однако в третьем квартале доля тех, кто боится потери рабочего места из-за кризиса, снизилась до 12%. В четвертом квартале, на фоне второй волны коронавирусной инфекции и опасений за будущее экономики, страхи безработицы снова стали расти и доля населения, охваченного этими опасениями, достигла 21%. В первые месяцы 2021 года опасения потерять работу снова отступили, однако по итогам исследований, проведенных в апреле, мы наблюдаем новый подъем напряженности рынка труда. Сегодня 23% работающих жителей крупных и средних городов с населением более 250 тысяч человек видят для себя более или менее существенные риски безработицы из-за сокращений, реорганизаций, или закрытия предприятий", - пояснил итоги анализа напряженности на рынке труда директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец
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