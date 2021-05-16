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Зюганов сравнил выплаты в пандемию в России и на Западе

Газета.Ruиещё 1
8 часов назад
Глава партии КПРФ Геннадий Зюганов счел недостаточными меры поддержки российской экономики в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции. Об этом он заявил в интервью изданию "Свободная пресса". По словам Зюганова, выделенные правительством на поддержку экономики 5 трлн руб. составляют всего 4,5% ВВП России, при этом в Соединенных Штатах на эти цели были вложены 12% ВВП страны, во Франции – 14%, в Японии и Италии — по 20%, а в Германии — 37%. "Если говорить о людях, наши власти помогли только семьям с детьми и льготникам. Обычные граждане за ковидный год не получили ни рубля поддержки. В то время как США выдали каждому американцу по $1200, Япония — по $830, а Франция отменила все коммунальные платежи на период эпидемии", - заявил глава КПРФ. Он также выступил за проведение комплексной программы по поддержке производства и населения "на основе бюджета развития в 33 трлн рублей". Ранее Зюганов предложил ввести новый налог.
Зюганов сравнил выплаты в пандемию в России и на Западе
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Социология,Геннадий Зюганов,КПРФ,интернет-издание "Свободная пресса",Россия,
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