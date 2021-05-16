20% россиян готовы привиться от COVID ради поездки за границу

Каждый пятый россиянин готов сделать прививку от коронавируса COVID-19, только если это станет единственной возможностью выехать за границу, говорится в исследовании онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.

Фото: © РИА Новости. Кирилл Брага © РИА Новости. Кирилл Брага

Исследование основывается на данных опроса, который проводился 13-14 мая. В нем приняли участие 1,6 тысячи респондентов, представляющих экономически активное население России старше 18 лет, не делавших прививку от коронавируса. В опросе приняли участие жители 406 населенных пунктов из всех федеральных округов страны.

Респондентов спрашивали, сделают ли они прививку от коронавируса, если это станет единственной возможностью выехать за границу. "Двадцать процентов не привитых от коронавируса граждан утверждают, что сделают прививку, если это станет единственным шансом попасть за рубеж, 18% планируют сделать прививку в любом случае", — говорится в сообщении по итогам исследования.

В свою очередь, 42% опрошенных не хотят вакцинироваться ни при каких условиях, а 20% затруднились с решением. Мужчины чаще, чем женщины, заявили о готовности привиться как ради выезда за границу (21% и 18% соответственно), так и безотносительно возможности поездки (20% и 16% соответственно).

Сделать вакцину от COVID-19 ради поездки за рубеж готов каждый четвертый россиянин моложе 34 лет (26%), 16% респондентов в возрасте от 35 до 44 лет и 19% россиян в возрасте 45 лет и старше. В любом случае вакцинироваться хотят 14% граждан до 34 лет, 16% россиян от 35 до 44 лет и 24% респондентов в возрасте 45 лет и старше.