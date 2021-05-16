Названо число россиян с психическими расстройствами

Ранее российский врач-психиатр, психотерапевт, клинический психолог Михаил Гордеев рассказал
, что у офисных работников из нервных расстройств чаще всего развиваются депрессия и повышенная тревожность. По его словам, человек в депрессии малоконтактный, погружен в себя, часто говорит о чем-то печальном, может плакать без повода, быть гневливым и раздражительным. При тревожности он обычно дерганый, говорит о том, чего боится, его могут настигать панические атаки. Человек также может совершать неконтролируемые действия.