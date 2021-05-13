Сбер оценил расходы россиян на майских праздниках

Траты россиян на длинных выходных в мае изучили аналитики сервисов Сбера. Резкий рост по сравнению с прошлым годом показали онлайн-покупки товаров для пикника, обустройства дома и дачи. Резко вырос и интерес к обновлению гардероба.

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Продажи шашлыка из говядины выросли в 24 раза в разрезе "год к году", алкоголя с самовывозом - в восемь раз, шашлыка из телятины - в 7,5. Общий вес мяса в рамках исследования превысил 2,5 тонны.

Продажи сопутствующих товаров - шашлычного кетчупа, маринада и специй - остались на уровне прошлого года. А вот объем заказов древесного угля, жидкостей для розжига и решеток для гриля вырос более чем вдвое. Почти так же увеличилось количество проданных шампуров. Спрос на чипсы, сладкую газировку и сухарики, напротив, несколько снизился.

Средний чек с 1 по 10 мая по стране остался на уровне 2020 года. В некоторых городах стоимость одного заказа выросла, наиболее заметно - в Казани (на 742 рубля, до 3,4 тысячи). Москвичи и петербуржцы в выходные экономили, их средние чеки снизились на 213 и 265 рублей соответственно, составив 4,1 и 3,3 тысячи рублей.

Помимо пикников, россияне были заняты покупкой обновок и подготовкой к дачному сезону. Оборот платежей в сравнении с прошлым маем больше всего вырос в категории "Обувь" - на 147 процентов. Средний чек составил 3 076 рублей. Среди наиболее популярных моделей оказались мужские кроссовки и кеды, женские ботинки и туфли, а также средства по уходу за обувью.

Второе место по росту оборота заняли товары для строительства и ремонта: профессиональные инструменты, садовая техника и аксессуары. В топе покупок - аккумуляторная углошлифовальная машина, рейсмусовый станок, сетевой фрезер и сетевая циркулярная пила, строительный пылесос. Повышенный спрос в этой категории отмечен у жителей Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Челябинской области, Краснодарского края и Татарстана. Средний чек в этой категории - 6 786 рублей.

"В прошлом году в связи с режимом самоизоляции и локдауном траты в категориях одежды и обуви были существенно ниже. Сейчас же во многих компаниях возвращают сотрудников в офис, и длинные выходные, а также теплая погода стимулируют потребителей обновить или дополнить гардероб. Повышенный спрос на товары для ремонта и строительства наблюдается из-за значительного расширения ассортимента в этой категории на маркетплейсе и активной экспансии в регионы", - пояснил руководитель бизнес-группы "Товары длительного пользования" маркетплейса Иван Бугай.

На третьем месте по динамике платежей оказались техника и гаджеты. Средний чек здесь традиционно высокий - 12 885 рублей.

На майских праздниках жители России стали на 40 процентов чаще, чем годом ранее, заказывать еду из кафе и ресторанов. Оборот в этой категории вырос в полтора раза, а в некоторых регионах и того больше (например, в Мордовии - в восемь раз). Средний чек вырос на 11 процентов и составил 1352 рубля.

Оборот платежей на сайтах, которые продают билеты на концерты и в кино, вырос в пять раз, количество покупок - почти в три. Средний чек увеличился в 1,7 раза - до 1694 рубля. Число заказов в этом сегменте заметнее всего увеличилось в Санкт-Петербурге.

Часть пользователей решила провести майские каникулы в обнимку с приставкой для видеоигр: оборот платежей на соответствующих сервисах вырос в 1,8 раза, число покупок - в 1,3. Средний чек здесь, впрочем, невелик - всего 329 рублей. По росту числа заказов среди регионов лидирует Орловская область.

Желающих поездить по стране в период майских праздников в 2021 году стало заметно больше. Оборот платежей за услуги турагентств вырос в 27 раз, количество бронирований - в 11. Средний чек увеличился в 2,4 раза - до 9072 рублей. По росту числа заказов среди регионов лидировал Санкт-Петербург.

Объем платежей на сервисах по аренде авто увеличился почти в четыре раза, а количество заявок на аренду - вшестеро. Средний чек при этом снизился до 845 рублей. Больше всего таких заказов было в Москве и Московской области, рост в сравнении с маем 2020-го составил 2,8 раза.

"Активной подготовкой россиян к отдыху можно объяснить заметно увеличившийся спрос на авиа- и железнодорожные билеты. Оборот платежей вырос в шесть раз, количество покупок - почти в пять. Средний чек здесь - 8812 рублей, что на 22 процента больше, чем с 1 по 10 мая прошлого года. По росту числа покупок среди регионов первое место занимает Санкт-Петербург, - рассказал генеральный директор "ЮMoney" Иван Глазачев. - Выросший спрос на путешествия привел к увеличению в 9,7 раза числа оплаченных бронирований отелей и гостиниц, оборот платежей при этом увеличился десятикратно. Средний чек - 10 274 рублей. В этой категории по росту числа заказов лидирует Москва и область".