Россияне назвали самый важный праздник в году

Самым важным праздником в году россияне назвали День Победы. За его важность высказались 95 процентов опрошенных сервисом SuperJob, передает РБК.

Уточняется, что 81 процент россиян охарактеризовали этот праздник как однозначно положительный. На втором месте оказался Новый год — за него проголосовали 94 процента респондентов, а 92 процента высказались в пользу дня рождения.

Кроме того, положительную оценку опрошенные дали Международному женскому дню и Дню защитника отечества — по 90 и 89 процентов соответственно. Рейтинг в 81 процент получил День России, а в 75 процентов — День народного единства.

Опрос проводился с 4 по 6 мая среди россиян старше 18 лет. В исследовании приняли участие 1,6 тысячи человек.