Россияне оценили влияние длинных майских выходных на доходы

Больше половины россиян (56,6%) считают, что длинные майские праздники никак не отразятся на их доходах снижения доходов из-за длинных майских каникул. Об этом говорится в исследовании онлайн-платформы Webbankir.

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При этом чуть больше трети опрошенных опасаются снижения своих доходов, а 9,6% рассчитывают заработать больше.

Почти половина россиян (46%) хотели бы, чтобы длинные майские праздники стали ежегодной традицией. При этом каждый третий опрошенный выразил желание иметь продолжительные майские каникулы.

В опросе приняли участие полторы тысячи россиян, сообщает РИА Новости

Ранее Владимир Путин согласился с предложением главы Роспотребнадзора Анны Поповой объединить майские праздники. Таким образом, нерабочими объявлены дни с первого по десятое мая.

Порядок работы в нерабочие дни необходим о оформи ть документально, издав соответствующий приказ или утвердив локальный нормативный акт. В случае возникновения конфликтной ситуации (к примеру, если сотрудник обратится с жалобой в государственную инспекцию труда или в суд), работодателю нужно быть готовым обосновать свое решение.