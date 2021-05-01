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Россияне рассказали, как празднуют Пасху

Don24.ruиещё 1
1 мая 2021
Ростовская область, 2 мая 2021. DON24.RU. Как празднуют Пасху россияне, выяснили специалисты исследовательского холдинга Ромир. По данным опроса, в котором приняли участие 1500 человек, большинство православных (76%) сами готовят праздничные угощения — пекут куличи и красят яйца. «Каждый пятый гражданин намерен посетить богослужение в церкви (18%) и кладбище (также 18%). Наименее популярным пасхальным времяпрепровождением россияне сочли Крестный ход – всего 5% опрошенных выразили заинтересованность в торжественном церковном шествии», — говорится в сообщении. Ранее диетолог рассказала, как правильно и безопасно окрасить яйца.
Россияне рассказали, как празднуют Пасху
Фото: Don24.ruDon24.ru
Социология,ИА Don24.ru,Ростовская Область,
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