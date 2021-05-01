Россияне рассказали, как празднуют Пасху

Ростовская область
, 2 мая 2021. DON24.RU. Как празднуют Пасху россияне, выяснили специалисты исследовательского холдинга Ромир. По данным опроса, в котором приняли участие 1500 человек, большинство православных (76%) сами готовят праздничные угощения — пекут куличи и красят яйца. «Каждый пятый гражданин намерен посетить богослужение в церкви (18%) и кладбище (также 18%). Наименее популярным пасхальным времяпрепровождением россияне сочли Крестный ход – всего 5% опрошенных выразили заинтересованность в торжественном церковном шествии», — говорится в сообщении. Ранее диетолог рассказала, как правильно и безопасно окрасить яйца.