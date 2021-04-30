Половина самозанятых россиян отказалась выходить из тени

«Число официально подтвердивших свой налоговый статус самозанятых активно растет, это показывает статистика — за прошлый год их количество увеличилось в 4 раза, и на данный момент составляет более 2 миллионов человек. А по разным данным, потенциальных самозанятых в стране — от 15 до 20 миллионов человек. Этот налоговый режим способен кардинально изменить рынок труда, прежде всего, оцифровав значительное число персонала, который сейчас находится в серой зоне или имеет нелегальную занятость», — отметил Денис Кутергин, сооснователь YouDo.com.