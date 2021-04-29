Пенсии россиян сократились

В России
ускорилось падение реальных располагаемых доходов граждан. В Минэкономразвития
ранее предложили подправить методику оценки показателя. Реальные располагаемые доходы россиян в I квартале 2021 года упали на 3,6% в годовом выражении после снижения на 0,9% в IV квартале 2020 года, показали данные Росстата
. Речь о доходах за вычетом обязательных платежей, скорректированных на уровень инфляции. В I квартале 2020 года, то есть до активного развития пандемии коронавируса, показатель увеличился на 1,3%. С тех пор реальные располагаемые доходы российских граждан падали каждый квартал. Поменять методику 28 апреля глава Минэкономразвития Максим Решетников
поручил Росстату подправить методику оценки реальных доходов россиян. Министр обратил внимание, что после каждого выхода официальных данных о доходах населения люди начинают сравнивать приведённые цифры со своими личными зарплатами, пенсиями и социальными пособиями. Решетников заявил, что расхождения между сведениями о доходах населения в системе национальных счетов и оперативными квартальными данными зачастую бывают объективны. Несмотря на это, глава МЭР призвал усовершенствовать подход к сбору информации. Минэкономразвития ожидает, что реальные располагаемые доходы граждан увеличатся по итогам года на 3%. Росстат оценивал падение показателя в 2020 году на 3,5%, но теперь скорректировал его до 3%. Пенсии тоже падают Реальные пенсии россиян, учитывающие инфляцию, снижаются второй месяц подряд. При этом падение ускорилось. В марте снижение составило 0,2% в годовом выражении. В феврале реальные пенсии уменьшились впервые с 2018 года, снижение составило 0,1%. Средний же размер назначенных пенсий вырос в марте на 5,6% в годовом выражении. Показатель составил 15 779 рублей. Ранее «Секрет» рассказывал , что средний размер пенсии в России к началу 2021 года составил 15 744 рубля. За последние пять лет показатель увеличился примерно на 3000 рублей. Фото: Pixabay, Pixabay License Откроем важный секрет: всё самое интересное — в нашем телеграме .