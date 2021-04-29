Почти половина российских компаний отказались отдыхать на майских выходных

Почти половина — 48 процентов — российских компаний отказались отдыхать в период майских выходных, с 4 по 7 мая. Чаще всего такое решение принимали банки и другие организации, рабочий процесс в которых носит непрерывный характер. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса Superjob, передает ТАСС

«48 процентов предприятий и организаций будут работать в нерабочие дни мая, так как указ президента о каникулах 1-10 мая позволяет работодателям действовать на свое усмотрение. В 26 процентах компаний персонал не будет работать», — говорится в опросе. Уточняется, что еще 26 процентов организаций пока не приняли окончательное решение.

Почти треть из тех, кто собирается в полном составе уйти на выходные, — это компании малого бизнеса. При этом в организациях, где трудоустроены от 100 до 1000 человек, доля сотрудников, которые в майские останутся работать, составляет 60 процентов.

Не собираются уходить на праздники в основном работники банков — 73 процента, сотрудники производств — 53 процента, а также представители сферы услуг — 52 процента.