Доктор Мясников призвал ввести в России принудительную вакцинацию

«Это позор! При том, что мы лидеры в вакцине у нас попой ешь этой вакцины, а мы не прививаемся. Это как вообще?» — возмутился Мясников. Он добавил, что прививка в той или иной степени покрывает риск заражения всеми известными штаммами коронавируса.