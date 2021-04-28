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Доктор Мясников призвал ввести в России принудительную вакцинацию

Lenta.ru
11 часов назад
Доктор Мясников призвал ввести в России принудительную вакцинацию
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «Прямой контакт» пожаловался на то, что в России от коронавируса привито слишком мало людей. В связи с этим доктор призвал ввести в стране принудительную вакцинацию. Выпуск шоу доступен на YouTube-канале «Соловьев LIVE».
«Это позор! При том, что мы лидеры в вакцине у нас попой ешь этой вакцины, а мы не прививаемся. Это как вообще?» — возмутился Мясников. Он добавил, что прививка в той или иной степени покрывает риск заражения всеми известными штаммами коронавируса.
Доктор также предложил усложнить жизнь россиянам, которые отказываются от вакцинации, и наоборот, дать преференции привитым.
«Вот пускай непривитые ходят в масках, не летают на самолетах, не ходят в рестораны. А привитые будут все это делать — ходить без масок, улыбаться, радоваться жизни», — заключил врач.
Ранее Мясников заявил, что всплески коронавируса в России можно ожидать через каждые три месяца.
Социология,Доктор Мясников,Александр Мясников,Россия,
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